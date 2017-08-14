Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda farklı meslek gruplarındaki 10 kişiden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
  1. kocaeli
  2. bylock operasyonu
  3. gözaltı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...