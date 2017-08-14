Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi gözaltında
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda farklı meslek gruplarındaki 10 kişiden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.