Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda farklı meslek gruplarındaki 10 kişiden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.