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Kocaeli'de 96 avcıya 305 bin TL ceza kesildi

Kocaeli'de 2017 yılında kaçak avlandıkları ve ekosisteme zarar verdikleri iddiasıyla 96 kişiye 305 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

09 Ocak 2018 Salı 10:35
Kocaeli'de 96 avcıya 305 bin TL ceza kesildi

Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatın korunması amacıyla görev bölgelerinde 2017 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde kaçak avcılara ceza yağdırdı. Mevzuata uymayanların cezalandırıldığını söyleyen Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, şöyle dedi:

"Sahamız içerisinde korunan 10 alan, 2 de yaban hayatı geliştirme sahamız var. Bunlar bizim korunması gereken, olmazsa olmaz alanlarımızdan bir tanesidir. 13 avlak alanımız var. Bu avlaklarla ilgili avcılarımız kota almak zorunda. 2017 yılında yaklaşık bin 426 avcıyı kontrol etmişiz ki bizim kayıtlı avcı sayımız 5 bin 833. Bunların 1426 tanesini kontrol etmişiz. Mevzuata uymayan, kurala uymayan 96 avcıya idari işlem uygulamışız. Bu uygulanan idari işlem sonucunda ortalama 306 bin TL para cezası uyguladık."

Kurallara uymayanların tüfeklerine el konulduğunu söyleyen Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu avcıların içerisinde tüfeklerine el konulanlar var. 32 adet tüfeğe 2017 yılında el koyduk ve 70 adet de diğer malzemelerine el koyduk. Bunun yanında avcılarımıza her yıl eğitimler düzenliyoruz. 2017 yılında 14 avcı kursu düzenledik, 532 avcıya sertifika verdik. Çünkü avlanma yapılabilmesi için avcı kursu eğitimi alınması sertifikanın alınması lazım ondan sonra avcılığa başlayabiliyorsunuz, yoksa başka türlü belge alma şansınız yok. Yine 2017 yılında 534 tane yaralı hayvan bize intikal etti. Bunların 174 tanesinin tedavisi yapıldıktan sonra tabiata salındı."

Çiçek, doğaya sülün saldıklarını belirterek, "2017 yılında 2 bin adet sülün kuşunu doğaya saldık. 2017 yılında 2 bin 100 kilogram yemi doğaya bıraktık ki belediyelerimiz de ayrıca yemleme çalışmaları yapıyorlar, avcı derneklerimiz de katkı sağlıyor" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:35
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