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Kocaeli'de 6 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü kaçtı

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde hatalı sollama yapan otomobilin karşıdan gelen otomobille çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:35
Kocaeli'de 6 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü kaçtı

Kaza saat 00.30 sıralarında, İzmit Kandıra yolunun Kocaeli F Tipi Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Kandıra yönüne giden 34 BR 6134 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Yücel Kurt yönetimindeki 41 KN 173 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevrede bulunanlar yardıma koşarken, 112 Acil'i aradı. Kazada, Yücel Kurt ile birlikte aynı araçta bulunanlar yaralandı. 112 Acil ekibi yaralanan 2'si çocuk 6 kişiye müdahalede bulundu. Hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü kaza ardından araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan sürücü aranırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:35
  1. Kocaeli
  2. Kandıra
  3. sollama
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