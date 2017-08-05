Kocaeli'de 4 aylık bebeğini hastanede bıraktı

Dün, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne 4 aylık bebeğini muayene için getiren S.Ö. bebeğini bırakarak gitti. Görevliler bir süre bebeğin annesini hastanede aradı. Daha sonra kayıtlara bakılarak annenin adresine ulaşıldı.

Polis, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde oturan annenin yanına gitti. Eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen S.Ö, bebeği istemediğini söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verildi. Bebek koruma altına alınırken, soruşturma başlatıldı.