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Kocaeli’de 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı!

Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:56
Kocaeli’de 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. 

Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:56
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