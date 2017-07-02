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Kocaeli TEM’de trafik kazası: 1’i bebek 3 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde önce tıra sonra bariyerlere çarpan otomobildeki biri bebek, 3 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:21
Kocaeli TEM’de trafik kazası: 1’i bebek 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Rıfat Cambaz (29) idaresindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Taner Yılmaz idaresindeki 34 JU 8824 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Rıfat Cambaz, 15 dakikalık çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün kazada yaralanan eşi Burçin Cambaz ve bebeği ise KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında kısa süreli trafiğe kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikameti, araçların çekici ile kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:21
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
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