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Kocaeli Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli Kartepe'de akşam saatlerinde yükselen alevler, yakındaki hurda kağıt tesisine de sıçardı. İtfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucunda yarım saatte yangını söndürdü.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
Kocaeli Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektronik atık geri  dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki hurda kağıt tesisine sıçrayan yangında  maddi hasar meydana geldi. 

Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan elektronik atık  geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesistekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangın, hurda kağıt  tesisine sıçradı.

Patlamaların da yaşandığı yangın, olay yerine çağrılan itfaiye  ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın maddi hasara yol açtı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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