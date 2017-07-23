Kocaali’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan O.T. isimli sürücü, Kirazlı mevkiinde hakimiyetini kaybedince motosikleti ile birlikte yol kenarına devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü O.T. çevredekilerin de yardımıyla bir müddet ambulans bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince O.T., Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.