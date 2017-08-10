Kocaali sahilinde çalışmalar sürüyor

Başkan Toçoğlu, “Projemizi 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediyoruz. Çevre duvarlarımızı ve yüzme havuzlarımızın betonarme kısmını tamamladık. Hizmet binamızın kaba inşaatı da bitmiş durumda. Hamdolsun bu anlamda iyi bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Projemizin içerisinde sadece kadınlarımızın kullanabileceği bir plaj, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, kafeterya, oturma grupları, spor alanları ve yeşil alanlar yer alacak” diye konuştu.

Turizm canlılık kazanacak

Başkan Toçoğlu, Kuzey bölgelerinin yeşil ve mavinin buluştuğu müthiş bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, ‘’Hem şehrimizden hem de ülkemizden ziyaretçiler özellikle yaz aylarında bu bölgemize geliyor. Karasu’da inşa ettiğimiz Sahil Park projesinin de büyük bir beğeni kazandığını ifade etmem gerekir. Aynı zamanda ilçe turizminde de büyük bir canlılık yaşanıyor. Kocaali’de de yeni çalışmamız turizm göstergelerine ivme kazandıracaktır. Bu bölgenin turizm potansiyeli olduğunu biliyor. Adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. İnşallah esnaflarımız için de bu durum getiri sağlayacaktır. Projemizin şehrimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.