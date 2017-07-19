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Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşteki ayakkabılarını sergileyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristler için gerçekleştirdiği 'sözde adalet yürüyüşünde' giydiği ayakkabıları, talep edilmesi üzerine sergilenmek üzere Koç Müzesi'ne gönderildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:19
Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşteki ayakkabılarını sergileyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan başlattığı ve 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de büyük bir mitingle noktaladığı 'sözde adalet yürüyüşünde' giydiği ayakkabılarından bir çiftini Koç Müzesi istedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu spor ayakkabılarını müzeye gönderdi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:19
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • abdoabdo47 dk önce
    nede olsa koçlar yahudidir. vehbi koç , aydın doğan aynı sülale yahudidir. tc yi yıkmak için uğraşıyorlar. uyanın artık. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri .
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Ula dünür bak sevildiğini bil. Adamlar pis kokulu ayakkabılarını sergiliyorlar. Sen mi onlara bir şeyler vadettin? Onlar mı sana?
  • Urfali Urfali 1 sa önce
    Kemalist ve laik körermiş zihniyetler bari elbiselerini ve iç çamaşırlarını da sergileyin bari yazıklar olsun bu zihniyete
  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Orda fetö`shün ablalara gönderdigi slip kilotlardanda varmi. Sümük mendileleri felan-filan?
  • Eğlenceye DavetEğlenceye Davet1 sa önce
    Bununla ilgili bugünkü Engin Ardıç' ın yazısını okuyun, gülmekten haşat olursunuz!
  • AhmetAhmet1 sa önce
    rtenin su içtiği bardağın reklamı yapılırken Kılıçdaroğlu ayakkabıları göndermiş ne var
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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