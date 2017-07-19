Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşteki ayakkabılarını sergileyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan başlattığı ve 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de büyük bir mitingle noktaladığı 'sözde adalet yürüyüşünde' giydiği ayakkabılarından bir çiftini Koç Müzesi istedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu spor ayakkabılarını müzeye gönderdi.