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Koç Müzesi Kılıçdaroğlu'nun atletini de alır mı?

Ankara'dan İstanbul'a sözde 'adalet' yürüyüşü gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarını müzeye kaldıran Koç Müzesi’nin Kılıçdaroğlu’nun atletini de isteyip istemeyeceği merak konusu oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 16:01
Koç Müzesi Kılıçdaroğlu'nun atletini de alır mı?

YENİAKİT.COM.TRMİT TIR’ları davasında CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a sözde ‘adalet’ yürüyüşü düzenlemiş ve yürüyüş kısa sürede FETÖ ve PKK yandaşlarının ilgi odağı olmuştu.  Yürüyüşe destek veren kurumlardan biri olan Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu’nun bu esnada kullandığı ayakkabıları isteyerek müzeye kaldırmış ve büyük tepki toplamıştı.

ATELETİ DE MÜZEYE KALDIRIR MI?

Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ yürüyüş sırasında, karavanda yemek yerken çekilen atleti fotoğrafının ortaya çıkması akıllara Koç Müzesi’ni getirdi. Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını müzeye kaldıran Koç Müzesi’nin atlet içinde aynı uygulamayı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşteki ayakkabılarını sergileyecek

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:01
  1. Koç Müzesi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. enis berberoğlu
  5. sözde adalet yürüyüşü
  • gemigemi1 sa önce
    Aslinda Dünya lideri O atleti gece Gündüz öpmesi lazimki Ilham alsin
  • Turan Turan 1 sa önce
    Koç müzesi bence KK nin kokmuşçorabını ve ....sergilesin yakışır koç lara
  • ServetServet1 sa önce
    Ters yürüdüğü merdivenide alsin donunu da alsin vatana ihanetin de alsin bu hainlerin
  • eminemin1 sa önce
    Ben hiç bir zaman sofralara böyle kolsuz atlet oturmadım.. babam da hiç oturmadı. Koç başı o atleti kesinlikle kaçırmamalı!
  • Cengiz Cengiz 1 sa önce
    Koc muzesi KK nin.... bile alir
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