Koç Müzesi Kılıçdaroğlu'nun atletini de alır mı?

YENİAKİT.COM.TR - MİT TIR’ları davasında CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a sözde ‘adalet’ yürüyüşü düzenlemiş ve yürüyüş kısa sürede FETÖ ve PKK yandaşlarının ilgi odağı olmuştu. Yürüyüşe destek veren kurumlardan biri olan Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu’nun bu esnada kullandığı ayakkabıları isteyerek müzeye kaldırmış ve büyük tepki toplamıştı.

ATELETİ DE MÜZEYE KALDIRIR MI?

Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ yürüyüş sırasında, karavanda yemek yerken çekilen atleti fotoğrafının ortaya çıkması akıllara Koç Müzesi’ni getirdi. Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını müzeye kaldıran Koç Müzesi’nin atlet içinde aynı uygulamayı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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