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KOBİ’lere tecrübe desteği

TÜSİAD ve TÜRFKONFED, KOBİ’lerin büyümesinde rol oynayacak Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ni (BORGİP) hayata geçirdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:54
KOBİ’lere tecrübe desteği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRFKONFED) KOBİ’lerin büyümesinde rol oynayacak Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ni (BORGİP) hayata geçirdi. Az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje ile refah ve gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor.

20 firma ile başlandı

Projenin ilk adımında seçilen 20 firmanın yöneticilerine, koçluk hizmetleri ile tanınan EMCC Türkiye’nin de desteği ile “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ’ler” başlıklı seminerler verildi. Bu kapsamda Elazığ ve Mersin’deki 500 işadamına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma; Malatya, Hatay ve Mersin’de de 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme konuları anlatıldı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, projeyle ilgili olarak, “Az gelişmiş bölgelerimizde yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor. BORGİP bu yeni yaklaşımın çıktısıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye projesi

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu da, “KOBİ’lerimizin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP bir Türkiye projesidir” şeklinde konuştu.

Sistem nasıl işliyor?

Başvurular www.borgip.gorg adresi üzerinden kabul ediliyor. Kriterlere uyum sağlayan firmalar BORGİP Nitelikli İnsan Kaynağı Platformu’na alınıyor. Firmalar platform üzerinden “Serbest Zamanlı Çalışan” taleplerini iletiyorlar. Kariyer.net ile oluşturulacak ilanlara yine Kariyer.net üzerinden başvuru imkânı sağlanarak nitelikli işgücüne ulaşım sağlanmış oluyor.

Bedelsiz ilan fırsatı

Projenin çözüm ortaklarından Kariyer.net’in Genel Müdürü Fatih Uysal da, teknik altyapılarını KOBİ’lerin hizmetine açtıklarını belirterek, ‘’İlân danışmanlarımızı firmaların hizmetine sunuyoruz. Bir adet BORGİP ilânını bedelsiz yayınlayarak en etkili ilânın oluşturulmasına katkı sağlayacağız’’ mesajını verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:54
  1. BORGİP
  2. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi
  3. TÜSİAD
  4. TÜRFKONFED
  5. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

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