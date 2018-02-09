KOBİ’ler 'katılım' ile büyüyor

NEVZAT ORBAY Adı ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’ (KOBİ) olsa da üretimden istihdama kadar Türkiye’nin yükünün ‘büyük’ bölümünü bu şirketler üsteliyor. 1-250 çalışanı bulunan Türkiye’deki 4 milyona yakın işletmenin neredeyse tamamını KOBİ saymak mümkün. Yatırımların neredeyse yarısını, mal ve hizmet alımının yüzde 65’ini gerçekleştiren KOBİ’ler, ücretli çalışanların ise yüzde 75’ini istihdam ediyor. Son döneme kadar deyim yerindeyse ‘kendi yağında kavrulmak’ üzere faaliyetlerini sürdüren KOBİ’lerin büyük çoğunluğu hiçbir kredi kullanmadan faaliyetlerini sürdürüyorlar. Elde edecekleri kârı faize vermektense krediden uzak durmayı tercih eden KOBİ’lere finansman desteğinin kapıları katılım bankalarınca açılmaya başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektöründe 505 milyar TL KOBİ kredisi bulunmakta ve bunun 32 milyar TL’si (yüzde 6,3) katılım bankalarına ait. Bankacılık sektöründe KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 25 civarında iken, Katılım bankalarında bu payın yüzde 35 civarına çıkması bunun en büyük göstergesi. Katılım bankalarının destek verdiği KOBİ sayısının 124 bini aştığı belirtiliyor.

Katılım bankacılığı alanında faaliyette bulunan Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım, 2018 yılında KOBİ’lere yönelik yeni enstrümanlarla bu yüzde 35’lik payı artırmayı hedefliyor.

EKONOMİNİN YÜKÜNÜ TAŞIYORLAR

-Toplam mal ve hizmet alımının yüzde 65’ini yapıyorlar.

-Yatırımların kabaca yarısını KOBİ’ler gerçekleştiriyor.

-Ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 75’ini istihdam ediyorlar.

-Toplam milli cironun yüzde 63’üne sahipler.

-Toplam ihracatın yüzde 60’ını, toplam ithalatın yüzde 40’ını yapıyorlar.

-AR-GE harcaması içindeki payları yüzde 17 civarında.

-Bilgisayar kullanım oranı ise hemen tüm segmentlerde yüzde 100’e yakın.

YÖNETİCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

-Ufuk Uyan (Kuveyt Türk Genel Müdürü):

Katılım bankalarının özünde KOBİ bankacılığı vardır. Reel sektöre doğrudan mal ve hizmet finansmanı yaptığımızı düşünürsek, bu finansman sürecinde kendinizi doğal olarak KOBİ bankacılığı içerisinde buluyorsunuz. KOBİ’ler sektörlerin her alanında temeli oluşturuyor. BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe 505 milyar TL KOBİ kredisi bulunmaktadır ve bunun 32 milyar TL’si (yüzde 6,3) katılım bankalarına aittir. Burada, katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı paydan daha büyük bir payı KOBİ bankacılığından aldığını görüyoruz. Katılım bankaları olarak toplam hacmimizin içerisinde yüksek bir paya sahip olan KOBİ’lerimizin bir bankadan bekledikleri her türlü hizmeti, Katılım Bankacılığı prensiplerinden taviz vermeden sunmalıyız.

-Melikşah Utku (TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü):

Kurulduğumuz günden bu yana çalışma prensibimiz gereği her zaman reel sektöre finansal destek ve hizmet verdik. Bugün de ülke ekonomisinin büyümesi adına kritik bir role sahip olan KOBİ’lerimizin ticari işlemlerinde de yanlarındayız. Bankacılık sektöründe KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 25 civarında iken, Katılım bankalarında ise bu pay yüzde 35 civarında. Bu durum, reel ekonomiye dayanan iş modelimiz ve KOBİ’lerimizle kurduğumuz doğal ilişkinin sonucu. Yenilik ve girişimcilik için önemli bir potansiyel barındıran, değişime uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahip olan KOBİ’ler; ülkemizin uluslararası rekabet ve yatırım üretkenliği açısından önemli bir yere sahip. Biz de KOBİ’lerimizin gelecek vaat eden potansiyellerinin farkında olarak önümüzdeki dönemde de KOBİ’lere odaklanmak ve bu alanda büyümek istiyoruz.

-İkram Göktaş (Vakıf K. Bankası Genel Müdürü):

Katılım bankacılığı; kâr ve zarara katılma ilkesi ölçüsünde fon toplayarak, ortaklık, finansal kiralama ve ticaret usulü ile topladığı bu fonları faizsiz bankacılık prensipleri dâhilinde kullandıran bir bankacılık modelidir. İstatistiklere göre ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 75’ini, ihracatın yüzde 55’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bununla birlikte bankacılık sektöründe KOBİ kredilerinin toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 25 iken; katılım bankalarında bu oranın yüzde 35 seviyesine geldiğini görüyoruz. Reel bir mal ve ticaret odaklı fon kullandıran finansal oyuncular olduğumuzdan üretimin atardamarı olan KOBİ’ler ile yakın olmamız çok doğal bir sonuçtur. Dolayısıyla reel üretimin en önemli destekçisi olan katılım bankalarının en büyük paydaşı ve değişmez partnerlerinden biri de reel sektörün esas oyuncusu olan KOBİ’lerdir.

-Metin Özdemir (Ziraat K. Bankası Genel Müdürü):

Ziraat Katılım olarak faaliyete başladığımız günden itibaren KOBİ’lerimiz başta olmak üzere reel sektöre finansman desteği sağlamak ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması öncelikli gündemimiz oldu. Bankamızın henüz ikinci yılında reel sektöre sağladığı finansman desteği 15 Milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. Toplam kullandırdığımız finansman içerisinde KOBİ’lerimizin payını her geçen gün artırmaktayız. KOBİ’leri desteklenmesini önemsiyoruz; çünkü toplam üretimin yüzde 56’ını icra ederken, toplam istihdam içerisinde yüzde 75’lik bir potansiyele sahiptir. Dış ticarette ithalatın yüzde 40’ını ihracatta ise yüzde 59’unu karşılayan KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisine olan toplam katma değeri yüzde 55 seviyesindedir.

-Wael Raies (Türkiye Finans K. Bankası Genel Müdürü):

Türkiye Finans KOBİ’lerin ödemeleri ve tahsilatları için hızlı ve güvenli pek çok çözüm sunuyor. Katılım bankacılığında bir ilk olan Fonlu Çek, Karekodlu Çek, Elektronik Çek Transferi Sistemi, Doğrudan Tahsilat Sistemi, Ticari Kart, Kıymetli Mal ve Para Taşıma Hizmeti, Findeks Paketleri ile risk yönetimi, Toplu EFT/ Havale Sistemleri, Ekstre Gönderim Uygulaması gibi hizmetlere ek olarak; KOBİ’lerin günlük hayatlarında en sık ihtiyaç duydukları diğer pek çok işlem için onların yanındayız. SGK Ödemeleri, Fatura Ödemeleri, Vergi Tahsilatları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kiralık Kasalar, Western Union, Cari Hesaplar, GSM TL Yükleme hizmetlerimiz mevcut. KOBİ’lere sunduğumuz bir diğer avantaj ise; Fonlu Çek. Bu hizmet sayesinde şirketler, keşide ettikleri çeklerin gözden kaçması ya da günlük ödeme planı içinde ödenmeme riskini yok edebilir ve nakit akışını daha iyi planlayabilir.