Teröristler Kobani'den Türkiye'ye girerken yakalandı!

Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist gözaltına alındı.

İl Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü üyelerinin Suriye'nin Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) sınırından Suruç'a geçeceği bilgisi alındı.

Ortak operasyon düzenleyen ekipler sınırdan geçiş yapan 4 teröristi yakaladı. Suruç ilçesinde bağlantılı oldukları ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir kilogram C4 patlayıcı, el yapımı 2 patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabancı ve şarjörü ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bingöl'de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan silah mevzisi, mağara ve sığınaklar, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, bir biksi makineli tüfek ve 105 fişeği, bir RPG-7 roketatar ve buna ait mühimmat, düdüklü tencereyle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 69 kilogram gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam gereci ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki adli aramalarda ele geçirilen cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, bir kilogram C4 patlayıcı madde, birer av tüfeği, tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 15 tabanca fişeği, ikişer roketatar başlığı ile tabanca şarjörüne el konuldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde de güvenlik güçlerince icra edilen temas aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 30 fişek ve bir şarjör ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ise bir terörist silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar, hava harekatıyla imha edildi.