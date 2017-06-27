Koalisyondan hava saldırısı: Siviller katledildi
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD liderliğinde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun düzenlediği bir hava saldırısında 42 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.27 Haziran 2017 Salı 14:16
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye'de düzenlenen hava saldırısında sivil kayıpların olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Suriye'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılan siviller ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerince vuruldu. Düzenlenen hava saldırısında 42 sivil hayatnı kaybetti.
Koalisyon güçleri adına açıklama yapan sözcü acilen olayın içine bakılması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Gözlemevi saldırının pazartesi günü El- Mayadeen kentinde terör örgütü DEAŞ'ın hapishane olarak kullanıldığı bir binaya düzenlendiğini belirtti.