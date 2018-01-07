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Koalisyon uçağı düştü!

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü bildirdi.

07 Ocak 2018 Pazar 22:48
Koalisyon uçağı düştü!

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husiler ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

OPERASYON YAPILDI

Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 22:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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