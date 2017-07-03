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Koalisyon güçlerinden Irak'a 100 seyyar karakol

Uluslararası koalisyon güçleri, DEAŞ'la mücadele eden Irak'a 100 seyyar polis karakolu desteğinde bulundu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:59
Koalisyon güçlerinden Irak'a 100 seyyar karakol

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, bakanlıkta düzenlenen törende uluslararası koalisyon tarafından temin edilen 100 seyyar polis karakolunu teslim aldıklarını ifade ederek, "Irak halkı ve hükümeti, koalisyon güçleri ve uluslararası toplumun bu desteğini unutmayacak." dedi.

DEAŞ sonrası dönemde Irak'ın destek ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Araci, "Kurtarılan bölgelerle merkezi yönetim arasında yeniden güven tesisi ve toplumsal barışı sağlamamız lazım. DEAŞ'tan geri alınan Enbar, Musul ve Tikrit'e özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Özellikle bölge ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmamız gerekecek." diye konuştu.

Iraklı Bakan, polis güçlerinin eğitim ve donatım ihtiyacına değinerek, ülke sınırlarının kontrol altına alınması için koalisyon güçlerinin desteğini sürdürmesini istedi.

Irak'ın teslim aldığı seyyar karakollar, terörden zarar gören bölgelerde kurulacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:59
  1. DEAŞ
  2. Irak İçişleri Bakanı
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