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Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri yaylım ateşine tuttu

'Musul halkının tanık olduğu dehşetler ve tüm tarafların insan hayatını görmezden gelmesi cezasız kalmamalı'

11 Temmuz 2017 Salı 15:55
Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri yaylım ateşine tuttu

Uluslararası Af Örgütü, Musul'daki çatışmalarda hem Irak güçlerinin hem DEAŞ'in sivil kayıplara sebep olduğunu belirterek, sivillere yönelik suçların araştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Örgüt'ün Orta Doğu sorumlusu Lynn Maalouf, "Musul halkının tanık olduğu dehşetler ve tüm tarafların insan hayatını görmezden gelmesi cezasız kalmamalı" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından desteklenen Irak güçlerinin, "gereksiz güç" kullandığı sonucuna vardı.

İnsan hakları kuruluşunun Salı günü yayımladığı 50 sayfalık raporda, "Irak ve koalisyon güçleri sivilleri korumak için gerekli önlemleri almakta başarısızlığa uğradı ve bunun yerine onları yoğun nüfusu olan bölgelerde asla kullanılmaması gereken silahların yaylım ateşine maruz bıraktı" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, "17 Mart'ta Musul'un El Cedide mahallesine iki DEAŞ militanını öldürmek için düzenlenen ABD hava saldırısında aynı zamanda 100'den fazla sivilin öldüğü" bilgisi de yer aldı.

Koalisyon güçleri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak daha önce sivilleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişlerdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:55
  1. Uluslararası Af Örgütü
  2. Musul
  3. Lynn Maalouf
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