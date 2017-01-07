Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri vurdu!

Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçleri  tarafından düzenlendiği iddia edilen hava saldırılarında  27 sivilin hayatını  kaybettiği belirtildi.

Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri vurdu!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 19:53
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Musul Operasyonları Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed  Raid el Hamdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Görgü tanıklarından elimize  geçen bilgilere göre, Musul'un doğu bölgesinde DEAŞ ile irtibatı olmayan ve  sivillerin yer aldığı 10 araç koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef  alındı." ifadelerini kullandı.

Hamdani, içinde sivillerin bulunduğu araçlar yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Musul'un güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin  koalisyona savaş uçakları tarafından 3 füzeyle vurulduğuna değinen Hamdani,  "Aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 12 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Koalisyon güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama  yapılmadı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma  operasyonunun başladığını duyurmuştu.

 
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