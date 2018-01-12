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Koalisyon anlaşmasında kritik Türkiye maddesi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD), 7 Ocak'ta başlayan koalisyon ön görüşmelerinin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti için asıl görüşmelere geçme kararı aldıkları açıklandı.

12 Ocak 2018 Cuma 14:44
Koalisyon anlaşmasında kritik Türkiye maddesi

Üç parti lideri, SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamada 5 gün boyunca uzun uzun ön görüşmede bulunduklarını hatırlatarak 3 partinin asıl koalisyon görüşmelerine geçmeye karar verdiklerini ifade etti.

SPD lideri Martin Schulz, nazik geçen ön görüşmeler nedeniyle CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer'e teşekkür ederek ön görüşmelerin sonucunu "mükemmel bir başarı" olarak niteledi.

CDU Genel Başkanı Angela Merkel de çok sıkı, ciddi ve derin ön görüşmelerde bulunduklarına dikkati çekerek, ''Hazırlanan sonuç belgesi ne kadar ciddi çalıştığımızın ve bu yasama döneminde gelecek 10 yılda ülkemizde en iyi şekilde yaşanması için gereken koşulları hazırlamamız noktasında nasıl çalışacağımızın da bir göstergesi.'' ifadesini kullandı.

CSU lideri Seehofer de çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını vurgulayarak bugün siyasetin ön görüşmeleri başarabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Mutabık kalınan sonuç belgesine göre sığınmacıların aile birleşimiyle ülkeye gelmelerinde aylık bin kişilik kota uygulanacak, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra konulan dayanışma vergisinde indirime gidilecek, işsizlik sigorta primleri düşürülecek.

"Türkiye önemli bir müttefik ve komşu"

Belgede Türkiye'yi ilgilendiren başlıkta ise Türkiye'nin AB sürecinde yeni fasıl açılmaması ve açılan fasılların da kapanmayacağı belirtilerek, ''Türkiye çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu kötüleştiği için (AB) müzakerelerde açılan fasıl kapatılmayacak yeni bir fasıl da açılmayacak. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği güncellenmeyecek.'' ifadeleri yer aldı.

SPD 21 Ocak’ta olağanüstü kurultay düzenleyerek görüşmeleri üyeleriyle değerlendirecek. Buradan çıkacak karara göre resmi olarak koalisyon görüşmelerinin başlayıp başlamayacağı kesinleşecek. Ancak gözlemciler görüşmelerin başlaması konusunda parti delegelerinin de onay vereceği görüşünde.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde "büyük koalisyon" ile yönetilmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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