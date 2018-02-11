Koaceli'de saatte 72 araç üretildiği açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği raporlarına göre, geçen yıl Kocaeli'de 281 bin 565 otomobil, 2 bin 569 kamyon, 289 bin 897 kamyonet, 353 otobüs, 53 bin 806 minibüs, 902 midibüs olmak üzere toplam 629 bin 92 motorlu kara taşıtı üretimi gerçekleşti. Bu rapora göre, 2017'deki Türkiye toplam taşıt aracı üretiminin yüzde 36'ını tek başına karşılayan şehirde, günde 72 araç üretildiği anlaşıldı.

Kocaeli'deki otomotiv firmaları tarafından üretilen 629 bin 92 aracın yüzde 81'ine denk gelen 509 bin 994'ü ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 38 olarak raporlara kaydedildi.

Ford Otosan, Kocaeli'deki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini devam ettirirken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.