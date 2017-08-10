KO-MEK forklift kursu ilk mezunlarını verdi

Kocaeli Belediyesi’nin istihdam seferberliği kapsamında başlattığı KO-MEK Forklift kursunun ilk mezunlarına Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) sertifikaları verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sertifika programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 26 kişinin katıldığı kursta, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda 23 kursiyer başarılı oldu. Sınavda başarılı olan kursiyerlerden 11’i hemen işe yerleştiği için sertifika programına katılamadı. Programa katılan diğer 12 kursiyer sertifikalarını Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun elinden aldı.

Programda mezun kursiyerler adına konuşma yapan Haldun Kayacan, “Aldığımız eğitimler sayesinde daha hızlı iş bulacağız. Hatta bazı arkadaşlarımız iş buldular bile. Aldığımız eğitimlerle birikimlerimizi zenginleştirip istihdam seferberliğine katkıda bulunacağız” dedi. Mezun kursiyerler içindeki tek kadın kursiyer olan Ayşe Kaya erkeklerin yaptığı her işi bayanlarında yapabileceğini düşündüğünü belirterek, “KO-MEK derleri sayesinde 5 dil öğrendim. İki yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Şimdi de forklift sertifikamı alıyorum. Bu eğitimlerde katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Programda söz alan GOSB Başkanı Adem Ceylan, “Kocaeli’de çok güzel bir iş birliği yapıyoruz. Burada birkaç firmanın forklift elemanı ihtiyacı vardı. Bunun içinde Büyükşehir Başkanımızda kursu hemen başlattı. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ceylan’nın ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze 2004’ten bu yana büyük yatırımlar almaya başladı. Başkanımız ve ekibi Gebze’ye önem veriyor ve Gebze büyüyor ve gelişiyor. Bu kursları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşkkür ediyor ve kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son olarak programda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu hiçbir şeyin çalışmadan olamayacağını belirterek, “Türkiye’deki en büyük problemlerden birisi işsizliktir. Bununla ilgili de hükümetimizin çok önemli ve büyük hamleleri ve teşvikleri var. Gebze’de işsislik diye bir şey yok. İş beğenmeme diye bir şey var. Gençlerimize istihdam konusunda yardım etmeye hazırız. Özellikle gençleri ben teşvik ediyorum, davet ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.