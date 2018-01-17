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KMD ve GPD’den yeni istihdam teşvik projesi

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi ile sektör mesleklerine dair mesleki belgelendirme yapacaklarını açıkladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:27
KMD ve GPD’den yeni istihdam teşvik projesi

KMD ve GPD’nin ortak açıklamasına göre, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde çalışanlar mesleki bilgilerini belgelendirirken, iş başvurularında avantaj sağlayan bu belgeyle AB ülkelerinde de kendilerini ispatlayabilecekler. İşverenler ise, yeterlilik belgeli personel çalıştırdığında önemli teşviklerden faydalanabilecek. GPD ve KMD Genel Sekreteri Füsun Tavus, sınavlar sonucunda elde edilebilecek Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin bireylerin, söz konusu meslekler için ulusal çapta tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu göstereceğini belirtti ve “Tehlikeli sınıfa giren mesleklerde çalışanlara zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgeleri, PERAVOC tarafından sınavları yapılacak mesleklerde zorunlu değil”dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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