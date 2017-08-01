Klimanızı temizletmeyi unutmayın

Yazın sıcak havalarda kullanımı artan klimaların düzenli olarak temizlenmesinin önemine dikkat çekiliyor. Bilindiği gibi klimalar, kapalı bir ortamda solunan havanın nem oranını ve sıcaklık değerlerini kontrol eden cihazlardır. Bulundukları ortamda iklim kontrolünü gerçekleştirirler ve bunu yapabilmek için, ortamdaki havayı emip, temizleyerek istenilen sıcaklık değerine düşürdükten sonra ortama geri verirler. Bu işlemlerin uzun süre tekrarlanması, her elektronik cihaz gibi klimalar üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurur.

Şüphesiz ki bu olumsuz sonuçların en başında da sağlığımızı tehdit edecek unsurlar geliyor. Klima temizliğinin insan sağlığını yakından etkilediğine dikkat çeken Uğur Soğutma yetkilileri "Düzenli olarak bakım ve temizliği yapılmayan klimalarda, insan sağlığına zarar veren küf ve mantar gibi oluşumlar gözlemlenebiliyor. Aynı zamanda bu durum alerjik rinit ve alerjik astım gibi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor” şeklinde konuştu.

Lejyoner hastalığına dikkat

Tabii klimaların temizlenmemesinin sağlık açısından zararları bunlarla da sınırlı değil. Düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmayan klimaların neden olabileceği bir başka rahatsızlık ise Lejyoner Hastalığı. Yetkililer, hastalığa sebebiyet veren bakterilerin nemli ortamlarda yaşadığını, klimaların düzenli olarak temizliğinin yapılmadığı takdirde klimanın içinde oluşan ortamın bakterilere davetiye çıkarttığını belirtiyor. Klimanın içinde çoğalan bakterilerin, klimadan üflenen hava ile ortama salındıktan sonra insan akciğerlerine yerleştiğini, bunun sonucunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarından zatürreye kadar pek çok hastalığa sebebiyet verdiğini söylüyor.

Klima temizliğine dikkat

Bir klimanın sadece ona müdahale etmeye yetkili olan servisi tarafından temizlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, "Klimaların dış temizliği ve filtre temizliği kullanıcılar tarafından yapılabilecek olsa da, iç temizliği için özel ekipmanlar ve kimyasallar kullanılmalıdır. Bunları kullanabilecek tek kişi de klimanızın yetkili servisidir. İnternette numarası bulunan ve kendini "klima servisi” olarak tanımlayan kişilere itibar etmemeniz ve yalnızca yetkili servisleri tercih etmeniz önem taşıyor. Aksi takdirde klimanız doğru bir şekilde temizlenmeyeceği gibi, geri dönülemez zararlara da maruz kalabilir” diye uyardı.