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Klimalı seyahat zehirli hava solunumu düşürüyor

Bilim adamları trafikte klima ile seyahat etmenin zehirli hava solunumu yüzde 30'lara kadar düşürdüğünü tespit etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
Klimalı seyahat zehirli hava solunumu düşürüyor

Sıkışık trafikte saatlerce eve dönmeyi veya işe varmayı beklemek çalışanları ruhsal olarak olumsuz etkilerken, zehirli gaz solunumuna da sebebiyet veriyor. Trafikte salınan zehirli gazlar üzerine araştırma yapan Washington Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı, klima açıkken seyahat etmenin zehirli gaz solunumunu yüzde 30'lara kadar düşürdüğünü tespit etti. 

2014 yılından bu yana farklı cihazlar ile araç içine sızan zehirli gazların ölçümünü yapan araştırmacılar, trafikte seyir halindeki araçlardan salınan gazların sürücülere ve yolculara farklı koşullarda farklı etkiler yaptığını saptadı. Yapılan deneylerde klima açık ve araç camları kapalı şekilde seyahat edildiğinde araçtaki kirli havanın yüzde 20 ile yüzde 30 oranında düştüğü görüldü.

Özellikle ağır vasıtalı araçlar ve otobüslerin bulunduğu bir yolda camları kapalı ve klima açık olacak şekilde araç kullanmak, araç içindeki zehirli gaz oranını azaltıyor. Araştırmacılar yeni araç kabini sistemlerinin kirli havayı araç dışında tutma da daha başaralı olduğunu ifade ederken, araç camının sürekli kapalı tutulmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
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