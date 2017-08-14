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Klima gaz sızdırdı: 18 kişi zehirlendi

Ankara'daki bir künefeci dükkanında klimadan sızan gaz nedeniyle 5’i çocuk 18 kişi zehirlendi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:55
Klima gaz sızdırdı: 18 kişi zehirlendi

Olay, Keçiören ilçesindeki Bademlik Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Şahmuratlar apartmanının altında künefe imalatı yapan dükkanın klimasından gaz kaçağı yaşandı. Dükkandan sızan gazın 4 katlı binadaki evlere sirayet etmesi üzerine apartman sakinleri etkilendi. Zehirlenen apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tahliye edilen apartmandaki 5’i çocuk 18 kişi zehirlendi.

Olay yerine gelen AFAD ve Başkentgaz ekipleri, dükkanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından klimadan gaz kaçağı yaşandığı değerlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:55
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