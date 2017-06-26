Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Klima borusu merminin eve girmesini engelledi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği klima borusu, merminin eve girmesini engelledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
Klima borusu merminin eve girmesini engelledi

Edinilen bilgiye göre, olay Suruç ilçesine bağlı Kanatlı kırsal Mahallesinde meydana geldi. Aşırı sıcakların kendini hissettirdiği Şanlıurfa’da, vatandaş Mehmet A., klimasının soğutmadığı gerekçesiyle klima ustasından yardım istedi. Klima ustası Erhan Subaşı tarafından tamiri yapılan klimanın gaz borusuna merminin isabet ettiği görüldü. Nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet ettiği klimanın gaz borusu, merminin eve girmesini engelledi.

Hane sahibi Mehmet A., durumu polis ekiplerine bildirdiğini olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
  1. Şanlıurfa
  2. Subaşı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!