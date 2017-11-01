Klasik finans sistemine yeni bir çözüm geliyor

Sedat Yılmaz - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, para odaklı sistem yerine İnsani Finans yaklaşımını esas alan, parayı faizle değil, üretimle, yatırımla büyütmeye dayanan yeni bir finans sisteminin çalışması içinde olduklarını, bu sistemi ilk 1 yıl içinde kemikleştirip önümüzdeki 10 yıl içinde bütün Türkiye’de işler hale gelme noktasında çalışmalara başladıklarına söyledi.

İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek yeni sistemi anlatan ve 16 – 17 Kasım tarihlerinde söz konusu sistemin tartışılacağı Küresel Katılım Finans Zirvesi (Global Participation Finance Summit – GPAS İSTANBUL) hakkında bilgilendirmede bulunan Abdurrahman Kaan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki zirveye 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra aralarında Tesla CTO’su JB Straubel’in de bulunduğu 200’den fazla konuşmacının katılacağını anlattı.

ZİRVE YÜKSEK KATILIMLI OLACAK

İstanbul’un, gerçek manada bir uluslararası bir finans merkezi olma noktasında söz konusu zirvenin önemine vurgu yapan Kaan, “Bu zirve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himalerinde, MÜSİAD ile TKBB organizasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK, SPK, Diyanet İşleri Başkanlığı ve YÖK destekleriyle gerçekleşecek” dedi.

İslami ya da faizsizlik bankacılık olarak sınırlandırılamayacak bir finansal sistemin hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Kaan, “İnsani Finans Sistemi, faize dayalı olmayan, kaynakları maksimum seviyede üretme ve yatırıma döndürmeye odaklı bir ekonomik felsefeyi tanımlıyor. Bu büyük projede nihai hedef, parayı artırmayı değil, paranın ve kazancı insanın mutluluğunu, sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini yükseltmeyi merkez olarak alan, üretmeden, istihdam oluşturmadan, paradan para kazandırarak, büyümeye çalışan faize dayalı eski finans sisteminin çıkmazlarına karşı kar-zarar ortaklığına dayalı, paylaşmacı, insani ve ahlaki temelli yatırım araçlarıyla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak” diye konuştu.

Kaan, sistemin bankacılıktan sigortacılığa, yatırım finansmanından, emeklilik fonlarına kadar geniş çerçevede bir finansal bütünlüğü de ihtiva ettiğini kaydetti.

Kaan, İnsani Finans Sistemi’ni, “Paradan para kazanmaz, İnsani Finans modelin merkezine üretimi koyar, üretime dayalı ekonomik modeli destekler.

İnsani Finans, topladığı kaynağı başka insanların hayatında bir fark oluşturmak için kullandığı gibi, kredi verirken de seçicidir.

Bu model insanın para için değil, paranın insan için çalışmasını hedefler” dedi.