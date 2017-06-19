Klasik FETÖ savunma numarası: Ben yapmadım o yaptı!

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Abdurrahman Kale, Halit Sevilmiş, Bayram Ali Mercan, Sefer Özen, Adem Ünüvar ve tutuksuz sanıklar Mehmet Çetin, Turulsan Kafalı, İsmail Alp Yaşar, Harun Evren, İsmail Kaplan, Şule Özhan ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunmasını veren tutuklu sanık Adem Ünüvar, örgütün kripto mesajlaşma sistemi ByLock programını kullandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

"BYLOCK PROGRAMINI YÜKLEDİM VE KULLANDIM"

Bu yapıya ait evlerde kaldığını belirten Ünüvar, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben ByLock programını yükledim ve kullandım. Daha önceki duruşmalarda bunu dile getirmedim çünkü korktum. İhraç olan meslektaşlarımızın intihar ettiğini duydum. Ben ilk olarak 2005 yılında Antalya'da çevik kuvvet biriminde çalışırken bu yapıya ait evde kaldım. Bu evde Musa U. adlı şahıs benim üst devremdi.

3-4 yıl bu evde kaldım. Bu evde Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk. Evin genel idaresi Musa U'ya aittir. Daha sonra tayinim Kahramanaraş Elbistan'a çıktı. Orada da cemaat evinde kaldım. O evde bir nevi abilik görevi yapıyordum. Elbistan'dan Şanlıurfa'ya tayinim oldu.

Ceyhanlı olan Tahsin M. adlı şahıs beni ziyaret ederek 'Tarık hoca' isimli bir şahısla tanıştırdı. Tarık beni sohbet toplantılarına çağırdı. Tahsin M. bu yapının Elbistan İlçe Emniyet sorumlusudur. Elbistan'dan tayin olan kişilerin bilgisini gittiği vilayete Tahsin M. verirdi."

BYLOCK PROGRAMINI BAŞKASI YÜKLEMİŞ

Ünüvar, gittikleri illerde emniyet sorumlularının kendilerini bulduğunu aktararak şöyle devam etti;

"2014 yılında Ceyhan'a tayin oldum. ByLock programını Tahsin M'nin tanıştırdığı Kemal S. isimli şahıs benim cep telefonuma yükledi. Bu şahıs aynı zamanda bize sohbet veren birisiydi. 17-25 Aralık sürecinden sonra cemaat kendini iyice gizledi. 17-25 Aralık süreciyle birlikte bize kimseyle tanışmamamız gerektiği söylendi.

Bu süreçten sonra artık sohbet toplantıları çok dar kapsamda yapılıyordu. Bu süreçten sonra sohbet toplantılarına birbirini tanıyanlar dışında kimse alınmadı. Ben bu örgütün cemaat faaliyetleri dışında art niyeti olduğunu bilmiyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Sanıklardan Erkan Abdurrahman Kale ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Darbe gecesi sabaha kadar görev yaptım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Bu yapıya ait yurtlarda kalmadım, okullarda okumadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Mahkemede savunmalarını veren diğer tutuklu sanıklar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Adem Ünüvar'ın ev hapsi kararıyla tahliyesine diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.