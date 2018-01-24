KKTC’den Afrin’e gönüllü askerlik başvurusu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki Zeytin Dalı Harekâtına destek belirten KKTC Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nden bir grup, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı "Asal Şubeye" giderek ve harekâta katılmak ve gönüllü savaşmak için müracaatta bulundu. Dernek Başkanı Latif Akça, müracaat öncesi Asal Şube önünde basına açıklama yaptı. Akça açıklamasında, Afrin operasyonunun gerekli olduğunu ve boş barış lâflarıyla devlet ve ulusal çıkarların yürümeyeceğini kaydetti. Akça, “Gerektiğinde gitmezsen sonra onlar çıkar sana gelirler. Bunu tarih okuyan herkes bilir” ifadelerini kullanarak, bunun milli bir duruş olduğunu ve “aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır olduklarını” bildirdi.

Akça, 1974 yılında her türlü engellemeye rağmen Kıbrıs Türkünü kurtarmak için Adaya gelip gözlerini kırpmadan canlarını bu uğurda feda etmiş şehitler ile gazilere bu borcu seve seve ödemeye hazır olduklarını vurguladı. Açıklamanın ardından Akça, Asal şubeye 50 kişilik imza listesi ile birlikte başvuru metnini sundu.