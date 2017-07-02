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KKTC’deki yangına BM’den müdahale

KKTC’de çıkan yangına BM'ye ait yangın söndürme helikopteri müdahale ederken, Türkiye’den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:30
KKTC’deki yangına BM’den müdahale

KKTC’de Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyü piknik alanı bölgesinde yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Yangına BM’den yangın söndürme helikopteri müdahale ederken, Türkiye’den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı yola çıktı. Bölge halkı yangının söndürülmesi için seferber olurken, birkaç kişi ise dumandan etkilendi.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının çok büyük bir alanı etkilediğini belirterek, ilerleyen saatlerde daha büyük bir sıkıntı olmaması için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi. Bölgenin çok sık bir orman alanı olmasından ve rüzgarın şiddetinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandığını kaydeden Direnç, yangın söndürme çalışmaları sırasında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ciddi olmadığını kaydetti. Direnç, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye’den yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının yolda olduğunu söyledi. Direnç, BM’den yangın söndürme helikopterinin ise şu an yangına müdahale ettiğini söyledi.

Kaymakamlıktan seferberlik çağrısı

Direnç, su tankeri, dozer ve kepçesi bulunan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, ellerindeki imkanları seferber etmelerini istedi. Direnç, yangının sebebinin henüz tespit edilemediğini de söyledi. Yangının söndürülmesi için herkesin insan üstü bir gayret ile çalıştığını kaydeden Direnç, vatandaşların yangın alanına gitmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, duyarlı olmalarını istedi. Direnç, yangının piknik alanının üst kısmında devam ettiğini ve yerleşim birimlerine sıçramaması için çalışıldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:30
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