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KKTC'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı

KKTC’de Nijeryalı bir gencin 3’ü kız 8 Kıbrıslı Türk genci tarafından öldürülmesinin ardından uyuşturucu alışverişi çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 09:32
KKTC'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı

KKTC’deki cinayet, bir çocuğun Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı üniversite öğrencisinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti.

KKTC polisi; cinayete karışan Z K. , O K. ve 16 yaşındaki B.Ç. isimli genç kızı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan B.Ç. Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf etti ve “Ben vurmadım, sadece seyrettim” dedi. Polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı. Bir süre sonra yapılan operasyonla da diğer firariler yakalanarak gözaltına alındı. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenlerken olayın iki taraf arasında uyuşturucu satışından elde edilen paranın paylaşımından kaynaklandığı belirlendi.

Eksik para

Sattığı uyuşturucudan elde edilen parayı, uyuşturucuyu kendisine temin edenlere eksik götürünce bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğü öğrenilen Nijeryalı’nın önceki gün de parayı tamamlayamadığı için dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Kaynak: Gazetevatan

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:32
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