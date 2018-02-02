Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi devraldı

KKTC'de yeni Başbakan Tufan Erhürman, görevini Hüseyin Özgürgün’den devraldı.

02 Şubat 2018 Cuma 18:25
KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi devraldı

KKTC’de 7 Ocak'taki seçimlerden sonra başbakanlık ve diğer bakanlıklarda yapılan tören ile resmen yeni hükümet göreve başladı. KKTC'de yeni Başbakan Tufan Erhürman , görevini Hüseyin Özgürgün’den devraldı. KKTC Başbakan Tufan Erhürman, görevi devralmasının ardından makam odasında kısa bir açıklama yaptı. Erhürman, bugün koalisyon hükümetinin kurularak kabinenin göreve başı yaptığını dile getirdi.

Hükümetin çok hızlı çalışması gerektiğini kaydeden Erhürman, başta bütçe olmak üzere kendilerini bekleyen birçok konu olduğunu söyledi. 2018 Bütçesinin Maliye Bakanlığında bulunduğunu ve çok yoğun bir çalışmanın kendilerini beklediğini ifade eden Başbakan Erhürman, hükümetin en temel prensiplerinin, insan hakları, demokrasi, adalet ve eşitlik olduğunu söyledi.

Erhürman, insanoğluna yaraşır bir devlet yönetimini arzuladıklarını ve seçimde kimin hangi partiye oy verdiğine bakmazsızın tüm yurttaşlara eşit şekilde kamu hizmeti sunulacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, 4’lü koalisyonun zor olacağı yönündeki söylemleri anımsatarak, “Evet dörtlü koalisyon kolay olmayacak ama biz bir adım ötesini söyleyip, halkla birlikte uzlaşı içinde çalışacağız” dedi.

Ana muhalefetin desteğine de ihtiyaçları olacağını anlatan Erhürman, UBP Genel Başkanı Özgürgün ile kişisel bir dostluğu olduğunu ve bu dostluğun iyi ilişkiler içinde devam edeceğini söyledi. Erhürman, “Bu hükümet şu andan itibaren herkese hizmet vermekle yükümlü bir hükümet olacak. Herkese hayırlısı olsun” dedi.

Özgürgün Başbakanlık’tan ayrıldı

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başbakanlığı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a devrederek başbakanlık binasından ayrıldı. Özgürgün, Başbakanlık’tan ayrılmadan önce basına bir açıklama yaptı. Özgürgün, bugünden itibaren ana muhalefet görevini devraldıklarını belirterek, koalisyon hükümetini sıkı bir şekilde takip edeceklerini söyledi. “Bugün bir prosedürdü, yerine getirdik. Ben 21 yılda 6 muhalefet, 6 iktidar dönemi yaşadım. Önemli olan her kesime, her açıdan hizmet verecek bir hükümet olmasıdır” diyen Hüseyin Özgürgün, bunun olması halinde zaten koalisyon hükümetinin görevini yerine getirmiş olacağını da söyledi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap