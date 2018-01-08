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KKTC'de, UBP Partisi önde gidiyor

KKTC resmi olmayan milletvekilliği seçim sonuçlarında yüzde 38.44'lük oranla Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:11
KKTC'de, UBP Partisi önde gidiyor

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 58.28 'i açıldı. KKTC Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına devam ediliyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 38.44'lük oranla Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor

YSK'nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:
UBP: Yüzde 38.44
CTP: Yüzde 21.74
HP: Yüzde 17.08
TDP: Yüzde 8.35
DP: Yüzde 7.91
YDP: Yüzde 6.21
TKP: Yüzde 2.43
MDP: 0.08

 

Seçim kesin sonuçlarının sabahı bulması beklenirken partiler de umutlu bekleyiş devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:11
  1. KKTC
  2. UBP Partisi
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