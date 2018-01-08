KKTC'de sonuçlar belli oldu!

Koalisyonun büyük ortağı merkez sağ UBP milletvekili sayısını artırdı, ana muhalefet CTP milletvekillerinin neredeyse yarısını kaybetti. Kritik bir seçime giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sonuçlar sabaha karşı iyice netleşti. Ülke genelindeki 719 sandıktan 660'ı açıldı, halihazırda koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) büyük bir zafer kazanmış görünüyor.

Yerel medya, resmi olmayan sonuçlara göre Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin yüzde 35'i aşkın oy aldığını ve meclise 21 milletvekili soktuğunu aktarıyor. UBP, bu sonuçlara göre milletvekili sayısını üç artırdı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) büyük oy kaybetti, yüzde 37'den yüzde 21'e düştü. CTP, yeni dönemde 12 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilecek.

Seçime katılımın yüzde 44'te kaldığı KKTC'de mecliste yer alacak diğer partiler ve milletvekili sayıları şöyle:

Halkın Partisi (HP) 9, Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2.

Seçimlere ilk kez katılan HP, sandıktan üçüncü parti çıkarak büyük bir başarı elde etti. Partinin liderliğini, eski müzakereci Kudret Özersay yapıyor.

Sekiz partinin erken seçime girdiği KKTC'de, mecliste 50 sandalye bulunuyor.

Yüzde beş seçim barajına sahip ülkede 190 bin kayıtlı seçmen var.