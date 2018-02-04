KKTC’de neler oluyor!

OSMAN YİĞİT / ANKARA KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye’nin Afrin’deki PKK/YPG militanlarına yönelik başlattığı temizlik harekatını ‘işgal’ olarak niteleyen Afrika Gazetesi’ni protesto eden 5 vatandaşın 1 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verilmesi ile ilgili olarak Akit’e açıklamalarda bulundu. Sancar, “Bir kişinin bile burnunun kanamadığı bu protestoda bulunan arkadaşlarımızın tutuklanması, bize buradaki Türkiye karşıtı zihniyet noktasında önemli ipuçları verdi. Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanı mahkum edilmek istenmektedir. Ekmeğini, suyunu, güvenliğini sağlayan yere büyük bir ihanet durumu söz konusudur” dedi.

“POLİSİ KOMAYA SOKANLAR TUTUKLANMADI!”

Yavru Vatan’da, Türkiye’ye bağlılık, sevgi ve sempati besleyen kişi ve kuruluşlar üzerinde bir sindirme ve ezme politikası yürütüldüğünü kaydeden Sancar, şunları söyledi: “Daha önce burada birçok protesto gösterileri düzenlendi. Başbakanlığın kapılarına dayanılmıştır, Meclis basılmış, bir polisimizin başına taş atılmış ve bir ay yoğun bakımda kalmış ancak bu olaylar sonrası herhangi bir tutuklama gerçekleşmemiştir. Ama Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bir ortamda bir gazete çıkmış, anavatanımızı ‘işgalci’ olarak niteleyebilmiştir. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu paçavraya tepki göstererek, ‘Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra Suriye’de de işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gereken cevabı orada vermesi lazım’ demiştir. Bunun üzerine vatandaşlar gidip Afrika Gazetesi’nin önünde protestoda bulunmuş, bazı arkadaşlarımız da gazetenin tabelasını indirmişlerdir. Protesto, bir kişinin burnu kanamadan sona ermiştir. Şimdi bu protestoda bulunan arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Bu kabul edilemez kararı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve diğer yetkili kurumların dikkatlerine sunuyor ve bir an önce tadil edilmesini talep ediyoruz.”

“GÜÇLERİNİ TERÖRÜN HAMİSİ BATI’DAN ALIYORLAR..”

KKTC’de Türkiye karşıtı güçlerin sırtlarını dayadıkları mihrakların, Afrin’deki teröristleri de besleyen Batı dünyası olduğunu vurgulayan Talip Sancar, şöyle devam etti: “Bizim protesto gösterimizin ardından AB yetkilileri ve Rum Cumhurbaşkanı Afrika Gazetesi’nin sahibini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bunlar güçlerini AB’den, Rum’dan alıyor. Türkiye’nin hakkını hukukunu dile getirenler ise maalesef bu tür tutuklamalara maruz kalıyor. Maalesef Türkiye’nin Kıbrıs’a acilen yeniden müdahale etme gereği doğmuştur” dedi.

UBP: “TAHRİK UNSURU GÖZARDI EDİLDİ

Bu arada, skandal tutuklamalara bir tepki de Ulusal Birlik Partisi’nden geldi. UBP’den yapılan açıklamada, “Afrika Gazetesi önündeki eylemle ilgili yapılan tutuklamalarda tahrik unsuru gözardı edildi” denildi. UBP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibarı ile bir gazetenin Anavatan Türkiye’yi sınır güvenliğinin sağlanması adına Suriye Afrin’e yaptığı askeri müdahaleyi “işgal” diye niteleyen tahrik edici yazısını kınama amaçlı düzenlenen eylemden istenmeyen hareketler sergileyenlerin birer ay süre ile tutuklanmasına karar verilmiştir. UBP olarak karara vesile olan eylem şeklini ve yapılanları onaylamadığımız gibi, olaylara neden olan tahrik unsurlarının ve buna zemin hazırlayanların hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamasını kabul etmeyiz, edemeyiz. Hele de tahrik sonucu gelişen olayların dünya basınına Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye karşıtı olarak gösterilmesine sessiz kalanları hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz.”