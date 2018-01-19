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KKTC'de hükümet istifasını sundu

KKTC Başbakanı Özgürgün, koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunduğu bildirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:59
KKTC'de hükümet istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Başbakan Özgürgün kabulde yaptığı konuşmada, bir önceki hükümetin istifasını sunmak için geldiğini belirterek Meclisteki yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da yeni bir hükümetin oluşması için gerekli adımları atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da bugün bir anayasal gerekliliği yerine getirdiklerini belirterek pazartesi yapılacak yemin töreninden sonra parti başkanları ile görüşeceğini dile getirdi. Akıncı, "Anayasa'da ne, nasıl yapılacak bellidir. Dolayısıyla onun gereklerini biz de hukuk içerisinde ve siyasal partilerle istişare içerisinde yapacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hükümetin istifasını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümetin görevine devam etmesini istedi.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.

Erken genel seçimde UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Ülkede daha önce Başbakan Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. Muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:59
  1. Cumhurbaşkanı Akıncı
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