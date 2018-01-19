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KKTC'de hükümet istifa etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu.

19 Ocak 2018 Cuma 14:34
KKTC'de hükümet istifa etti!

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 7 Ocak erken genel seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti. Özgürgün burada hükümetin istifasını yazılı olarak da Akıncı'ya verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Özgürgün'e bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, yeni hükümet kuruluna kadar Başbakanlık görevine devam etmesini istediğini belirtti ve bunu yazılı olarak da Özgürün'e sundu. Akıncı, UBP-DP hükümetine görevi süresince yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte, 7 Ocak'da seçilen milletvekilleri 22 Ocak Pazartesi günü Meclis'in ilk toplantısında ant içecek. Bunun ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir parti başkanına veya milletvekiline hükümeti kurma görevi verecek. Görevi alan parti başkanı veya milletvekilinin, hükümeti kurmak için 15 günlük süresi olacak. Anayasa'nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevi, gerekli çoğunluğu sağlayıp hükümeti kuramazsa tekrarlanacak.

 UBP-DP HÜKÜMETİ GÖREVE NİSAN 2016'DA BAŞLAMIŞTI

Hüseyin Özgürgün, kabinede başbakan olarak yer alırken, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst oldu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:34
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün
  2. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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