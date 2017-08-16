KKTC'de FETÖ'ye operasyon: 1 gözaltı
KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik operasyonda Z.A. gözaltına alındı.
Zanlının, FETÖ'ye ait kitap ve bazı materyalleri çöplükte imha etmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından zanlının Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.