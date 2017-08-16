Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KKTC'de FETÖ'ye operasyon: 1 gözaltı

KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
KKTC'de FETÖ'ye operasyon: 1 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik operasyonda Z.A. gözaltına alındı.

Zanlının, FETÖ'ye ait kitap ve bazı materyalleri çöplükte imha etmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından zanlının Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...