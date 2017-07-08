Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KKTC Türkiye'ye mi katılacak? Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada 'KKTC' için B ve C planlarının düşünüldüğünü belirtti. Bu planlar arasında daha önce de ortaya atılan KKTC'nin Türkiye'ye katılacağı iddiasının olup olmadığı ise merak konusu oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:12
KKTC Türkiye'ye mi katılacak? Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi kapanış konuşmasındada 'Kıbrıs müzakereleri'ni böyle değerlendirdi: 

Tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur.

"KIBRIS İÇİN B VE C PLANLARI DÜŞÜNÜLMEYE BAŞLANABİLİR"

Türkiye, sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır. Elbette bu konuda gereken değerlendirmeleri yapacak, sonucu kamuoyu ve muhataplarımızla paylaşacağız.

Erdoğan'dan 'Büyükada toplantısı' açıklaması!

Erdoğan'dan Alman gazeteciye 'düşünce özgürlüğü' kapağı!

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:12
  1. KKTC Türkiye'ye mi katılacak
  2. Kıbrıs Konferansı
  3. Kıbrıs müzakereleri
  4. G20 Zirvesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!