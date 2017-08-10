KKTC Tıp Öğrenci Birliği, Dünya Tıp Öğrenci Birliği’ne üye oldu

Tanzaya’da gerçekleştirilen 66. IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) Genel Kurulu’nda,yapılan oylamada federasyona üye Güney Kıbrıs ve Yunanistan da dahil olmak üzere 72 ülkenin salt çoğunluğu ile Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği’nin Dünya Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na üyeliği gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyesi Tanzanya’da

Dünyanın farklı ülkelerinden 900 kişinin katıldığı 66. IFMSA Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği Başkanı İntörn Doktor Gülperi Ateş ile Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği Halk Sağlığı Direktörü ve Tıp Fakültesi öğrencisi Erdoğan Mete Yalçın temsil etti.

Üyeliklerle staj ve araştırma değişim programları başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitimini sürdüren Tıp Fakültesi öğrencilerini Ulusal ve Uluslararası platformlarda temsil etmek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ öncülüğünde 2015 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA) aynı yıl içerisinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na (IFMSA) üye olma çalışmalarını başlattı.

Başvuru sonrasında TurkMSIC üyeliği kısa sürede onaylanan NEUMSA, bu sayede 2016’da staj değişimi programı, 2017’de ise araştırma değişimi programı başlatılarak Türkiye’deki Tıp Fakülteleriyle karşılıklı öğrenci değişimini gerçekleştirdi. Bunun yanısıra bu yıl içerisinde Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’ni (MSANC) kurarak IFMSA üyeliği çalışmalarını yürüttü.

“Öğrencilerimize mentorluk yapıyoruz"

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çok önemli misyona sahip olduklarını, kulüplerin hayata geçirmeyi düşündüğü birçok projeyi yönetim olarak desteklediklerini, öğrencilerle iletişimde daima birer mentor gibi hareket ettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şanlıdağ, üyeliklerle ilgili tüm çalışmaların belirli bir plan çerçevesinde ve sistematik bir şekilde sürdürdüklerini, 2016’da gerçekleşen TurkMSIC üyeliğinden sonra bu yıl da IFMSA’ya üye olduklarını dile getirdi. IFMSA’nın WHO ve UNESCO tarafından kabul gördüğünü dikkate çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bünyesinde 124 ülke, 1.3 milyon öğrenci ve 137 öğrenci organizasyonu barındırıyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, IFMSA ile yılda 1300’ün üzerinde öğrencinin değişim programına katıldığını ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin üyeliğinin kabulüyle birlikte dünyadaki tüm Üniversitelerin Tıp Fakülteleriyle değişim programlarının başlatılabileceğini söyledi.

"Dünya ile bütünleşme adına önemli bir adım”

Tıp Öğrenci Birliğinin hem bilimsel hem de sosyal bir platform oluşturduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de, birliğin öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanında hayatın hemen her alanında çağın niteliklerine uygun birer sağlık insanı olmalarına öncülük edeceğini söyledi.

Birliğin, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, vizyonlarını ve becerilerini geliştiren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulduğunu anımsatan Doç. Dr. Günsel, “Bir yandan öğrencilerimize en yeni teknolojilere sahip, yaratıcılıklarını kullanacakları öğrenme ortamları oluştururken aynı zamanda bilimin geniş olanaklarını sunarak, mesleki becerilerini geliştirmek ve mesleki değerleri edinmeleri için çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin, Dünya Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na üyeliği Tıp Fakültesi öğrencilerini dünyadaki tüm üniversitelerin tıp Fakültelerine ulaşma olanağı sağlarken, tıp mesleğinin uygulamasında gerekli olan bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yol gösterici ve bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmayı sağlayacaktır” dedi.