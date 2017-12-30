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KKTC lideri Mustafa Akıncı rest çekti: Eskisi gibi olmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkinaçıklamada bulunarak, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
KKTC lideri Mustafa Akıncı rest çekti: Eskisi gibi olmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade ederek, “Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2017 yılının Kıbrıs sorunu bağlamında yoğun bir yıl olduğunu belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de yapılan görüşmelerden daha güzel haberlerle dönmeyi arzu ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının bu süreçte adım atan, inisiyatif alan taraf olduğunun uluslararası toplum tarafından da görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak, bunun yanında Kıbrıs Rum toplumunun da haklarını göz ardı etmeyecek, adil, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için elimizden geleni yaptık. Sonuç elde edilemediyse Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedeniyle değildir."şeklinde konuştu.

Akıncı, Türkiye’nin bu süreçte gereken açılımları yaparak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve muhataplarına ulaştırdığına işaret etti. Aslolanın hedefe varmak olduğunu belirten Akıncı, "bunun olmamış olmasının herkeste bir burukluğa neden olduğunu" ifade etti.

'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Gelinen noktada hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nü ambargolar altında yaşatmaya hakkı olmadığına dikkati çeken Akıncı, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse, bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir. Bu mümkün değildir. Eskiden yapılanların tekrarını yaptığınız zaman aynı sonuçlara varacağınız ortadadır" dedi.

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında ocak ve temmuz ayında İsviçre'de yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
  1. KKTC
  2. Mustafa Akıncı
  3. KKTC görüşmeleri
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