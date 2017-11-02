KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova istifa etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bakanlık görevinden ve Demokrat Partiden (DP) istifa ettiğini bildirdi.

Berova, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden ayrıldığına ilişkin istifa mektubunu DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a sunduğunu belirtti.

DP'de seçilmiş milletvekili olarak görev süresinin sonuna geldiğini ve görevini eksiksiz şekilde tamamlamış olduğuna inandığını kaydeden Özdemir Berova açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde Demokrat Partiye seçim çalışmalarında başarılar dilerim. 4,5 yıldır yaptığım milletvekilliği süresince yürütme ve yasamada ülkemizin geleceği adına katkı koyduğuma inanıyorum. Bu süreçte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde çocuklarımızın geleceği ve devletimizin varlığı adına ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim tüm çalışmalar toplumun menfaati için olmuştur. Devletimizin varlığının devamının teminatı olan öğrencilerimizin, yani geleceğimizin teminatlarının daha güzel günlere taşınması adına bakanlık olarak ortak bir amaç için çalıştık. Bundan sonraki siyasal yaşamımı ileride de her zaman ülküsünü kurduğum sağda birleşmenin inancıyla Ulusal Birlik Partisinde devam etme kararlılığındayım."

AA