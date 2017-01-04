''KKTC' için B planımız hazır''

Yenişafak'ın haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs konusunda 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre yapılacak görüşmeler konusunda Başbakan Özgürgün, “48 yıldır devam eden görüşmeler 6 genel sekreteri eskitti. 48 yıldır bu görüşmeleri Rum kesiminin oyalamaları ile Kıbrıs Türklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak istiyorlar. Kabul edeceğimiz durum değil. Yolsuz ve çıkmaz sokakta değiliz” dedi.



6 ANA BAŞLIK OLACAK



Başbakan Özgürgün, “İkili görüşmeleri 9-10-11 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yapılacak. 12 Ocak'ta ise 5'li konferans ile 3 garantör ülkenin görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde 6 ana başlık olacak. Başlıklardan en önemlileri arasında yönetim ve güç paylaşımı, ekonomik, güvenlik, toprak başlıklarında ciddi bir yakınlaşma görmedik” diye konuştu. 48 yıldır devam eden görüşmelerin 6 genel sekreter eskittiğini dile getiren Özgürgün, “Şuan 7. genel sekreter görevde. Bu kadar anlaşılmamış konu varken 9-12 Ocak tarihleri yetecek mi? Böyle bir ortamda bu görüşmeler nihayetlenmeyebilir” dedi.



OYALAMA TAKTİĞİ İŞLEMEYECEK



48 yıldır bu görüşmeleri Rum kesiminin oyalamaları ile Kıbrıs Türklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak istenildiğini vurgulayan Özgürgün, “Aslında ezdirmek, usandırmak sonra da teslim almak gibi bir taktiğe uyguluyorlar. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Bu noktada sorun çözülmezse Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin “B planı hazırdır.” Mutlaka gereken yapılacaktır. Oyalama taktiği bundan sonra işleyemeyecek. Kıbrıs Türk halkı kendi yolunu çizecektir. Artık Rum tarafı ile olmuyorsa biz Türk tarafı ile bir yol haritamız olacak. Yolsuz veya çıkmaz sokakta değiliz” diye konuştu.



FETÖ'YÜ BİLİYORUZ



Özgürgün, “FETÖ'yü ilk terör örgütü ilan edenlerden biriyiz. Bütün faaliyetlerini yasakladık ve gereken işbirliklerini yaptık. Ne FETÖ'ye ne de PKK gibi diğer terör örgütlerine KKTC göz açtırılmayacak. Ama FETÖ'nün Güney Kıbrıs'ta yapılanmaları, yuvalanmaları ve kampları olduğunu biliyoruz. Ciddi şekilde destek alıyorlar. Bunların Kuzey'de barınmamaları için türlü tedbiri alacağız” dedi.



Ankara ile fikir birliğimiz çok net



Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile çok verimli toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Özgürgün, “İşbirliğinin sürdürülmesi kararını aldık. Her konuda fikir birliğimiz çok net. KKTC, ana vatan Türkiye birlikte güçlü şekilde yola devam edecek. Türkiye ne kadar güçlü ise KKTC'de o kadar güçlü. Türkiye ne sağlıklı ise bizde o kadar sağlıklıyız. Bunun bilincinde olan bir Kıbrıs Türk halkı var. Yaşanan bu zorluklar mutlaka aşılacak. Bu kararlılık hem Türk halkında hem de yönetim kadrolarında var. Biz de burada kalbimizle ve elimizden geldiğince destek vereceğiz” şeklinde konuştu.