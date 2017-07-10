KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay FETÖ'den gözaltında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı. Atalay'ın Mersin'e gönderildiği öğrenildi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere geldiği Diyarbakır'da, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, Mersin'e götürüldü.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Diyarbakır'a gelen KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'da bir arkadaşının evindeyken gözaltına alınan Atalay'ın 3 gün Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e götürüldüğü bildirildi.