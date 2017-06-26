Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu konferans, bir karar konferansıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı ile ilgili, "Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulacağız. Bu konferans, bir karar konferansıdır." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:41
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu konferans, bir karar konferansıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda açıklamada bulundu. 

İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs’ın mümkün olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu konferansla ilgili ihtiyatlı olduklarını ve beklentileri çok yüksek düzeye çıkarmamak istediklerini ifade etti.

Akıncı, Güney Kıbrıs'ta 2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimi atmosferinin ne yazık ki beklenenden erken başladığına işaret ederek, bunun güneyde iç siyasette oldukça yoğun bir şekilde gündemde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Kıbrıs Konferansı'nda tüm bunları bir kenara bırakarak Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu konferans bir karar konferansıdır." diye konuştu. 

"Hedefimiz, bu konferanstan bir çözümün çıkması"

Hedeflerinin, Kıbrıs Türk tarafı olarak halkın istek ve arzuları doğrultusunda bu konferanstan bir çözümün çıkması olduğunu belirten Akıncı, "Diğer tüm tarafların da hedefi bu olursa mümkün olan üzerinde yoğunlaşıp, tüm taraflar olarak imkansızı talep etmezsek, makul ve gerçekçi davranılırsa bu çözüme varmak mümkün olabilecek." dedi.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekerek, bu pozitif düşünce içerisinde, ihtiyatlı bir şekilde, iyimserliğin korunarak bu yolculuğa çıkıldığını dile getirdi. 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:41
  1. Kızılay
  2. pakistan
  3. Ramazan
  4. Anadolu Ajansı
  5. Crans-Montana
  6. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  7. İsviçre
  8. Kıbrıs konferansı
  9. KKTC
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...