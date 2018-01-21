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KKTC Başbakanı: Ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 'Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız'

21 Ocak 2018 Pazar 02:38
KKTC Başbakanı: Ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.


Başbakan Özgürgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekatın muvaffakiyetle sonuçlanmasının en büyük dileği olduğunu ifade etti.

Özgürgün ayrıca "Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 02:38
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Başbakan Hüseyin Özgürgün
  3. terör örgütü
  4. Suriye
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. afrin
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