KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'tan Barbaros Şansal için skandal sözler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, millete ve devlete hakaret eden soytarı Barbaros Şansal hakkında verilen sınır dışı kararının kalkması gerektiğini savundu.

KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'tan Barbaros Şansal için skandal sözler
Eklenme: 05 Ocak 2017, 11:27
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Son bir ayda onlarca insanımızı terörde kaybetmişken, ülkesinin insanına 'b.kunda boğul' diyecek kadar gözü dönmüş  Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'de tutuklandı..

Kıbrıs Postası'ndan Canan Onurer'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, modacı Barbaros Şansal hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞANSAL'I DARP EDENLER UÇAK İÇİNDEKİ YOLCULAR

Denktaş, Şansal'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesiyle ilgili olarak, geçtiğimiz gün Meclis'te yaptığı konuşmada, konu hakkında fazla bilgisi olmadığını söylemiş ve araştırma yapacağını belirtmişti. Denktaş, yaptığı araştırmada apron içinde yabancıların bulunmadığını ve darp edenlerin uçak içinde bulunan yolcuların olduğunu öğrendiğini söyledi.

"BANA GÖRE SINIR DIŞI KARARI KALKMALI"

Şansal'ın uçaktaki tavırlarına sinirlenen vatandaşların uçak dışında Şansal'a saldırdığını da söyleyen Denktaş, alınan sınırdışı kararı ile ilgili olarak "Bana göre kalkmalı" ifadesini kullandı.

Denktaş, sosyal medyada Barbaros Şansal'ın söylemlerinin çok daha ağırlarının kendileri için söylendiğini de ifade ederek sınırdışı kararının kalkabileceğini belirtti.

 
EtiketlerBarbaros ŞansalKKTCKKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş
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Salih Çakır

Yuh artık

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hıdır dikerileriyiter

bu denktaş da bu vatan haini domuz eniği gibi denktaşın babasıda vatan haini domuz eniğidi.kıbrısı mahvetti. geberdi birde heykelini diktiler heykeli diktirenlerde vatan haini domuz eniğiler.

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ufuk tanyildiz

kibrisa alternatif olusturulabilse keske..bu ve bunun gibi ingiliz kopeklerini ingilizlerin eline biraksak

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