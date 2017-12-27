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K.Kore'ye büyük darbe

Çin, BM kararları doğrultusunda uygulanan yaptırımlar kapsamında, Kasım ayı içerisinde Kuzey Kore'ye hiç petrol göndermedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:14
K.Kore'ye büyük darbe

Çin, Kuzey Kore'ye karşı 2017 yılının başlarında Birleşmiş Milletler'de (BM) 'petrol ihracatına yönelik limit getirilmesi konusunda' alınan yaptırım kararları doğrultusunda Kasım ayında Kuzey Kore'ye hiç petrol ihraç etmedi.

Nükleer ve balistik füze programı üzerine BM'de alınan yaptırım kararları kapsamında, Kuzey Kore'ye yılda 500 bin varil petrol ihraç edilebileceği kararlaştırılmıştı.

Yaptırımlar kapsamında, Pekin yönetimi Kasım ayı boyunca Kuzey Kore'ye petrolün yanı sıra demir, kömür ve kurşun da ihraç etmedi.

Çin Gümrük Genel İdaresi istatistiklerine göre; Kuzey Kore'nin 'ana yakıt kaynağı' olan Çin, 'izole komşusuna' geçen ay boyunca benzin, jet yakıtı ve dizel yakıt da göndermedi.

Pekin yönetiminin bu hareketi, ülke politikaları göz önüne alındığında, son derece nadir görülen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çin, en son Mart 2003'te Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki denize gönderdiği füze sonrasında üç gün süreyle Kuzey Kore'ye petrol ihracatını askıya almıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:14
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