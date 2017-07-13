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K.Kore'de son 20 yılın en büyük depremi!

Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:28
K.Kore'de son 20 yılın en büyük depremi!

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:28
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